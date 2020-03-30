بشرى سارة من «البنوك» لأصحاب الأقساط والقروض

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كشف طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، عن مبادرة لدعم العملاء الأفراد بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم اعتبارا من الشهر القادم لتُسدد بعد 6 أشهر.

وقال حافظ، خلال مداخلة على برنامج “يا هلا”، إن الأفراد الذين يعملون في مهن حرة أو في منشآت صغيرة ومتوسطة وفقدوا وظائفهم لأي سبب من الأسباب، ومنها تأثير فيروس كورونا على النشاط، يحق لهم التقدم للبنك وطلب تأجيل السداد 6 أشهر وإعادة الجدولة دون أي تكلفة.

وأضاف متحدث البنوك أن الجدولة موجودة من قبل، وهي اختيارية وإجبارية، وحالة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إجبارية.

ولفت طلعت حافظ إلى أنه يمكن أن يتقدم المتضرر من تفشي فيروس كورونا للبنك بإثبات فقد وظيفته للاستفادة من تأجيل السداد.