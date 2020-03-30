الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بشرى سارة من «البنوك» لأصحاب الأقساط والقروض

بشرى سارة من «البنوك» لأصحاب الأقساط والقروض
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف طلعت حافظ المتحدث الرسمي باسم البنوك السعودية، عن مبادرة لدعم العملاء الأفراد بتأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم اعتبارا من الشهر القادم لتُسدد بعد 6 أشهر.

وقال حافظ، خلال مداخلة على برنامج “يا هلا”، إن الأفراد الذين يعملون في مهن حرة أو في منشآت صغيرة ومتوسطة وفقدوا وظائفهم لأي سبب من الأسباب، ومنها تأثير فيروس كورونا على النشاط، يحق لهم التقدم للبنك وطلب تأجيل السداد 6 أشهر وإعادة الجدولة دون أي تكلفة.

وأضاف متحدث البنوك أن الجدولة موجودة من قبل، وهي اختيارية وإجبارية، وحالة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” إجبارية.

ولفت طلعت حافظ إلى أنه يمكن أن يتقدم المتضرر من تفشي فيروس كورونا للبنك بإثبات فقد وظيفته للاستفادة من تأجيل السداد.

 

 

مواد ذات صلة

النظام الإيراني يحول متنزهاً إلى مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)

النظام الإيراني يحول متنزهاً إلى مقبرة جماعية لضحايا كورونا (فيديو)

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

أمضوا 14 يوما.. خروج الدفعة الأولى من الحجر الصحي بسبب كورونا (فيديو)

هل يُستخدم الملح الخشن في تعقيم المطابخ ضد كورونا؟.. «الصحة» توضح

هل يُستخدم الملح الخشن في تعقيم المطابخ ضد كورونا؟.. «الصحة» توضح

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>