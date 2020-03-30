إمارة مكة تحدد مراكز ضبط الدخول والخروج من وإلى جدة

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نشرت إمارة منطقة مكة إنفوجراف توضح خلاله نقاط الضبط الأمني لمنع الدخول والخروج من محافظة جدة، وجاءت نقاط التفتيش كما يلي:

ذهبان

عسفان

هدى الشام

الكبري الميت

إشارة حدا

السنابل “طريق الساحل”

شاطئ السيف

شرق الخمرة

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت الأحد، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن ذلك يأتي تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.