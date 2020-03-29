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الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 3 حالات

الإمارات تسجل 102 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» وشفاء 3 حالات
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تواصل – واس:

سجلت الإمارات، اليوم الأحد، 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف عليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إن الحالات تعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من كل من السعودية، نيوزيلاندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، أثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، والبرتغال وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين وستة عشر شخصا من بريطانيا وثلاثين شخصا من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وبينت الوزارة أن الحالات التي رُصدت تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” لمرأة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إصابتها بعدة أمراض مزمنة مما عرضها إلى مضاعفات أدت إلى الوفاة.
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وتابعت وزارة الصحة بالإمارات، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

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