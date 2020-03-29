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جهاز فحص أمريكي يكشف كورونا خلال 15 دقيقة

جهاز فحص أمريكي يكشف كورونا خلال 15 دقيقة
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تواصل – وكالات:

أعلنت هيئة الغذاء والدواء الأميركية موافقتها على جهاز يظهر نتيجة الفحص خلال 15 دقيقة فقط، وهو ما قد يعجل بجهود مكافحة الفيروس وعزل المرضى قبل ظهور الأعراض بوقت كاف بدل من عزل الجميع.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية (FDA) تصريحًا لاستخدام جهاز فحص جديد لاختبار فيروس كورونا الجديد الذي يستغرق 15 دقيقة فقط لإظهار النتيجة. وقد أعلنت شركة “أبوت” صانعة الجهاز النبأ في بيان صحفي، قائلة إنها تعتزم البدء في تقديم 50 ألف اختبار يوميا، اعتبارا من الأسبوع القادم وفقا لـCNN.

وستقوم شركة “أبوت” بتشغيل الاختبارات على منصة ID NOW الخاصة بها، وهي منصة محمولة تزن أقل من 7 أرطال ويمكن نشرها في النقاط الساخنة للفيروس التاجي. وقالت الشركة إنها تتوقع إجراء حوالي 5 ملايين اختبار شهريًا.

وهو يمثل واحداً من أسرع الاختبارات المتاحة لـCOVID-19 ، ويأتي بعد أسبوع واحد فقط من موافقة إدارة الأغذية والعقاقير لجهاز آخر يجري الاختبار في غضون 45 دقيقة.

وأصبحت الولايات المتحدة صاحبة أكبر عدد من الحالات، متجاوزة الصين وإيطاليا، ويوم الجمعة، ووصلت الولايات المتحدة إلى أكثر من 123,000 حالة تم تشخيصها من COVID-19.

ويقول الخبراء إن أحد العوامل الرئيسية في إنهاء انتشار الفيروس وإعادة فتح الاقتصاد هو زيادة قدرة الاختبار بشكل كبير. ومع زيادة الفحوص، يمكن الاستعاضة عن تدابير مثل إبقاء الجميع في المنزل بتحديد هوية المرضى وعزلهم على نحو أكثر استهدافاً.

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