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«إلزم بيتك».. «المطلق» يُعدد فوائد الالتزام بالحظر في زمن «كورونا» (فيديو)

«إلزم بيتك».. «المطلق» يُعدد فوائد الالتزام بالحظر في زمن «كورونا» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كيف يلتزم المسلم والمواطن بما صدر من توجيهات بالحظر والبقاء في البيت مع تفشي فيروس كورونا؟ سؤال أجاب عنه الشيخ عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء.

وقال المطلق في لقاء بثته قناة “السعودية” إن على المواطن الالتزام بتوجيهات ولي الأمر، مشددًا: “إذا أردت العافية فإلزم بيتك”.

وقارن بين من يلتزم البيت التزاما بقرارات الحجر والمنع، والمحبوسين في السجون والمرضى أو المرضى المجبورين على الحجر.

وتسائل: “لماذا تشعر بأنك في سجن وأنت تعيش بين أهلكم واحبابكم وتسمع وتشاهد ما تريد”، قائلاً إن المواطن يعد حاليًا “في سجن سبع نجوم”.

وأشار إلى أن الناس أصناف صنف غير عاقل تؤدبه العقوبة، وصنف يطيع ولي الأمر ويحفظ صحته وصحة أهله.

ومنذ أن تفشى فايروس كورونا في العالم، والمملكة بدأت باتخاذ إجراءات الوقاية لحماية مواطنيها ومقيميها من الإصابة.

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