تعميم عاجل من الضمان الصحي بشأن علاج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

#عاجل

تواصل – فريق التحرير:

ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني، في تعميم أصدره اليوم الأحد، شركات التأمين ومزودي الخدمة المعتمدين بمعاملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرة دون الرجوع للشركة.

وأشار التعميم، إلى أنه يتم بعد ذلك الرفع بطلب الموافقة خلال 24 ساعة، ويمكن للمؤمّن له الحصول على الخدمة خارج الشبكة نظراً للأوضاع الراهنة، والتي يجب فيها اتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعرّف المجلس حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بأنها الحالات المخالطة لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس، والحالات القادمة من خارج المملكة، والمشتبه بإصابتها بالفيروس، حيث تُعتبر من مستويات الرعاية الطبية العاجلة.