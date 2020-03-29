الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تعميم عاجل من الضمان الصحي بشأن علاج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

تعميم عاجل من الضمان الصحي بشأن علاج المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا
0

#عاجل

تواصل – فريق التحرير:

ألزم مجلس الضمان الصحي التعاوني، في تعميم أصدره اليوم الأحد، شركات التأمين ومزودي الخدمة المعتمدين بمعاملة حالات الاشتباه بفيروس كورونا معاملة الحالات الطارئة وتقديم الخدمة مباشرة دون الرجوع للشركة.

وأشار التعميم، إلى أنه يتم بعد ذلك الرفع بطلب الموافقة خلال 24 ساعة، ويمكن للمؤمّن له الحصول على الخدمة خارج الشبكة نظراً للأوضاع الراهنة، والتي يجب فيها اتخاذ كافة الإجراءات الصحية المتعلقة بالفرز والتشخيص والعلاج والعزل لجميع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعرّف المجلس حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بأنها الحالات المخالطة لحالات مؤكد إصابتها بالفيروس، والحالات القادمة من خارج المملكة، والمشتبه بإصابتها بالفيروس، حيث تُعتبر من مستويات الرعاية الطبية العاجلة.

مواد ذات صلة

سيناريو مرعب تنتظره نيويورك خلال أسبوع.. ومسؤول يدعو الجيش الأمريكي للتحرك

سيناريو مرعب تنتظره نيويورك خلال أسبوع.. ومسؤول يدعو الجيش الأمريكي للتحرك

متحدث الصحة يوضح احتمالية الإصابة بكورونا بعد انتهاء «منع التجول» (فيديو)

متحدث الصحة يوضح احتمالية الإصابة بكورونا بعد انتهاء «منع التجول» (فيديو)

«مختص» يوضح إجراءات تقوية جهاز المناعة لمواجهة «كورونا» (فيديو)

«مختص» يوضح إجراءات تقوية جهاز المناعة لمواجهة «كورونا» (فيديو)

جهاز فحص أمريكي يكشف كورونا خلال 15 دقيقة

جهاز فحص أمريكي يكشف كورونا خلال 15 دقيقة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>