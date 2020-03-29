شوارع «جدة» بعد تقديم منع التجول.. مسؤولية والتزام (فيديو)

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أظهر مقطع فيديو متداول، خلو شوارع محافظة جدة من المارة والسيارات، عصر اليوم الأحد، مع بدء تطبيق قرار منع التجول من الساعة الثالية عصرا.

ووثق المقطع، الذي نشرته “العربية”، خلو شوارع جدة من السيارات والمارة في مشهد يعكس المسؤولية الاجتماعية والتزام جميع المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول بعد تقديم وقت المنع إلى الساعة الثالثة عصرا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من “كورونا”.

يذكر أن وزارة الداخلية، أعلنت اليوم، تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة؛ ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً وتعليق الدخول والخروج منها.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد؛ فقد تَقَرّر ما يلي:

أولًا: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الاثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.