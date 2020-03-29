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مستجدات «كورونا» في العالم.. 683 ألف إصابة ووفاة 32 ألف شخص

مستجدات «كورونا» في العالم.. 683 ألف إصابة ووفاة 32 ألف شخص
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تواصل – وكالات:

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا “كوفيد 19″، والملقب بـ”عدو البشرية”، اليوم، 683 ألف إصابة، فيما فاقت الوفيات الـ32 ألفا ، بحسب موقع وورلد ميتر الإحصائي العالمي.

في الولايات المتحدة، بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 123828 حالة، وهو أكبر عدد إصابات في العالم، بينما أودى الفيروس بحياة 345 شخصا خلال الساعات الماضية، مايرفع الحصيلة الإجمالية في البلاد إلى 2231 وفاة.

وفي إيطاليا، قالت وكالة الحماية المدنية، إن البلاد سجلت 919 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وهي أكبر زيادة يومية تشهدها إيطاليا منذ تفشي الفيروس هناك في 21 فبراير، وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات إلى 10023 حالة.

وقد أعلن رئيس معهد الصحة في إيطاليا، سيلفيو بروسافيرو، أن البلاد لم تصل إلى “ذروة وباء كورونا” بعد.

وفيالصين، بؤرة الوباء الأولى، قالت لجنة الصحة الوطنية، إنه تم تسجيل 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي ، جميعها لوافدين من الخارج، علما بأن الصين سجلت في اليوم السابق 55 حالة.

وأضافت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ حتى الآن 81439 حالة، بينما جرى تسجيل 5 حالات وفاة إضافية لتبلغ محصلة الوفيات 3300 حالة.

وفيلندنأعلنت السلطات البريطانية اليوم عن تسجيل (209) حالات وفاة جديدة و(2433) إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن إجمالي حصيلة ضحايا كورونا في البلاد ارتفعت منذ أمس من (1019) إلى (1228) حالة وفاة.
وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكورونا ارتفع منذ أمس من (17089) إلى (19522) مصابًا.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

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