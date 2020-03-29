بالصور.. دوريات الأمر بالمعروف تشارك في فعاليات حملة «وليسعك بيتك»

تواصل – فريق التحرير:

واصلت دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مشاركتها في فعاليات حملة “وليسعك بيتك”، للتأكيد على أهمية بقاء الجميع في المنازل، للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19”.

وقال ‏‏‏‏‏‏‏‏‏الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “تواصل الدوريات الميدانية في جميع فروع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعمالها التوعوية والوقاية ضمن فعاليات حملة “وليسعك بيتك”.

كما نشرت رئاسة الهيئة صور تظهر جهود رجال الأمر بالمعروف في توعية الجميع بأهمية البقاء في المنازل للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتتضمن الحملة المشاركة عبر المنصات الإعلانية واللوحات الإرشادية ومواقع التواصل الاجتماعي، ومع الجهات الحكومية والخاصة، وتهدف الحملة لبيان منهج الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذه الأزمات وعند نزول البلاء، والأحاديث الواردة في كبح انتشار الأوبئة بعدم المساهمة في تلقّيها ونشرها، وأن ذلك من الضرورات التي من خلالها تُحفظ الأنفس والمجتمعات.

الجدير بالذكر أن هذه البادرة الوقائية والتوعوية نشأت بمبادرة ودعم وتوجيه من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.