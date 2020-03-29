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«الأمن العام» يخصص فريق عمل لتلقي طلبات التنقل بين المناطق

«الأمن العام» يخصص فريق عمل لتلقي طلبات التنقل بين المناطق
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تواصل – فريق التحرير:

أوضح المتحدث الرسمي للأمن العام أنه استناداً لأمر منع التجول ومنع التنقل بين مناطق المملكة الثلاثة عشرة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تم تخصيص فريق عمل تابع لمكتب معالي مدير الأمن العام يعمل على مدار الساعة لتلقي طلبات التنقل بين مناطق المملكة لمن لديهم ظروف طارئة واستثنائية، ويمكن التواصل مع فريق العمل عبر الإيميل: (roc@ps.moi.gov.sa)

على أن تتضمن الإرسالية بيانات المستفيد ووسيلة الاتصال به وشرحاً موجزاً لظروفه مرفقاً بها ما يؤكد ذلك، والتي تتطلب انتقاله من منطقة إلى أخرى، وسيتم التواصل معه مباشرة.

وأكد متحدث الأمن العام أنه لن يتم السماح بالتنقل بين مناطق المملكة إلا لمن لديهم ظروف استثنائية طارئة تتطلب ذلك، مهيباً بأهمية الاستمرار في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من التجمعات بكافة أشكالها، وذلك لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه بمشيئة الله، ضمانًا لسلامة الجميع.

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