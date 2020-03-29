«الداخلية»: جميع خدماتنا متاحة عبر «أبشر».. ابقوا في منازلكم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

ناشد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب، مجددا المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى خلال فترة السماح بالتجول.

وقال الشلهوب، في المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات مواجهة فيروس كورونا المستجد، إن الوزارة تتيح جميع خدماتها الإلكترونية عبر بوابة “أبشر”.

وأكد الشهلوب “أنه ليست هناك حاجة للخروج من المنزل لقضاء الخدمات المرتبطة بالوزارة”.

وأضاف أن جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية في تطبيق قرار المنع، مشيداً بالتزام المواطنين والمقيمين بقرار المنع والإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس الوبائي.

 

 

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