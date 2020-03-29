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«الداخلية»: جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق «منع التجول» (فيديو)

«الداخلية»: جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق «منع التجول» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن جميع المناطق تحت السيطرة الأمنية لتطبيق “منع التجول”.

وأشاد “الشلهوب” خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الأوضاع حول فيروس كورونا (كوفيد -19)، بالالتزام بمنع التجول في جميع مناطق المملكة.

وطمأن المتحدث باسم “الداخلية”، المواطنين والمقيمين بشأن الخدمات أثناء “منع التجول”، بأنه “لا حاجة للخروج من المنزل والخدمات متاحة على التطبيقات الإلكترونية”.

وحذر “الشلهوب” الأشخاص الذين يخرقون “منع التجول” الصادر بأمر ملكي والتباهي بذلك، بالتشديد على أنه سيكون في قبضة الجهات الأمنية.

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