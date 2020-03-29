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للتأكد من سلامتهم.. «الإسكان» تستخدم هذه التقنية لفحص العاملين بمشاريع «سكني»

للتأكد من سلامتهم.. «الإسكان» تستخدم هذه التقنية لفحص العاملين بمشاريع «سكني»
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تواصل- فريق التحرير:

كشفت وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان، عن تفعيل تقنية “الدرونز” لإجراء مسح حراري وفحص العاملين بمشاريع برنامج “سكني” التي يجري تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بمختلف مناطق المملكة للتأكد من سلامتهم، وذلك ضمن الخطوات الاحترازية المتماشية مع الإجراءات الحكومية للحد من انتشار فايروس كورونا (كوفيد 19).

وأوضح المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، أن الوكالة عمدت إلى استخدام تقنية “الدرونز” في الكشف على سلامة العاملين في المشاريع السكنية،  للحفاظ على سلامتهم الصحية، وضمان استمرار العمل في استكمال بناء المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.

وأكد الداوود، أن سلامة العاملين في المشاريع السكنية تأتي ضمن أولويات الوزارة في الوقت الراهن، موضحًا أنها لن تدخر جهداً للقيام بدورها في هذا الجانب وتطبيق كل الخطوات الاحترازية لحماية العاملين في مشاريعها وضمان سلامتهم، تنفيذاً للخطوات الإجرائية التي أقرتها الدولة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد وسلامة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وبيّن أن الوزارة اعتمدت عديداً من الإجراءات إلى جانب هذه الخطوة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أنها كانت من الجهات السباقة لتطويع جميع منصاتها وخدماتها تقنياً في كل إداراتها ومبادراتها للمستفيدين من خدمات الوزارة من المواطنين والجهات المعنية، إذ تقوم بكل مواردها التقنية والبشرية لضمان تقديم الخدمة بجودة عالية.

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