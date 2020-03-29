«الصحة» تعلن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس «كورونا».. و4 حالات وفاة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 96 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي بشأن مستجدات الأوضاع حول فيروس كورونا (كوفيد -19)، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1299 حتى الآن.

وبيَّن متحدث الصحة، أن “28 حالة من الإصابات الجديدة ارتبطت بالسفر ومنذ قدومها في العزل الصحي، والحالات المتبقية حالات ارتبطت بمخالطة اجتماعية وجميعها في العزل”.

وأكد “العبد العالي”، تعافي 29 حالة جديدة ليصل حالات التعافي من “كورونا” إلى 66 حالة، ولافتًا إلى أن 12 حالة حرجة تتلقى الرعاية الكاملة.