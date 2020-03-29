احذر.. القلق والتوتر من «كورونا» يضعفان أهم أجهزة الجسم

تواصل- فريق التحرير:

أكدت حملة توعوية لقسم علم النفس بجامعة الملك عبدالعزيز أهمية الابتعاد عن الشائعات الكاذبة التي يتم تداولها عبر بعض وسائل التواصل خلال هذه الفترة بالتزامن مع الجهود الوطنية للحد من وباء كورونا نظرا لان هذه الشائعات سوف تسهم في ارتفاع حالات القلق والتوتر الأمر الذي ينتج عنه إضعاف الجهاز المناعي.

ووفقاً لـ” المدينة” أشار رئيس قسم علم النفس في كلية الدراسات العليا التربوية بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور صالح الجارالله ، إلى أن هذه الحملة التوعوية التي أطلق عليها «لأن الوعي.. وقاية» يشارك فيها عدد من المتخصصين بقسم علم النفس بتوجيه عميد كلية الدراسات العليا التربوية الدكتور سعيد الأفندي ودعم من مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن اليوبي وتشهد الحملة تفاعل من خلال تخصيص موقع الكتروني للرد على الاستفسارات النفسية استشعارا من كلية الدراسات العليا التربوية لما تبذله الدولة من جهود

وأضاف أن المبادرة تركز على توعية المجتمع وبث الطمأنينة بين افراده واهمية الحرص على الوقاية غير المبالغ فيها وعدم التهويل للأمور والتزام تعليمات الدولة حفاظا على الجميع من بعض التأثيرات النفسية جراء المخاوف غير المبررة والتي قد تنعكس على حياتهم بشكل سلبي مستقبلا.

وشدد على أهمية اتباع أفراد المجتمع للإرشادات الصادرة من الجهات الحكومية والإلتزام بتعليمات الحظر واستغلال فترة التواجد في المنزل فيما يعود بالنفع على حياة الفرد ومجتمعه بدلا من الاستماع للإشاعات الكاذبة .