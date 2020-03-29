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المملكة تطمئن الهند باستمرار إمدادات غاز البترول المسال

المملكة تطمئن الهند باستمرار إمدادات غاز البترول المسال
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تواصل – وكالات:

قال وزير النفط الهندي دارميندرا برادان، اليوم الأحد، إن السعودية طمأنت بلاده باستمرار إمدادات غاز البترول المسال.

وأوضح أنه بحث اليوم تطورات سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومع الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر.

وتناولت المباحثات، وفق برادان أيضًا عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.

وقال الوزير الهندي على تويتر، إن “الأمير عبد العزيز طمأن (الهند) بأن هناك إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم حاجاتنا المحلية”.

كانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا يوم الجمعة حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا ونظرا لامتلاء خزانات الشركتين، حسبما مصادر لوكالة رويترز.

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