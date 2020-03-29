مصادر:القبض على مغردة نشرت معلومات مضللة عن تزاحم أحد المتاجر

تواصل- فريق التحرير:

أكدت مصادر مسؤولة في النيابة العامة، أنه بناءً على ما تم رفعه من قِبَل وحدة الرصد لديها بشأن قيام مغردة بإنتاج ونشر محتوى معلوماتي عبر حسابها في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن معلومات مضللة وصورًا كاذبة عن تزاحم مزعوم عند أحد المتاجر التموينية، من شأنه إيجاد انطباع كاذب عن عدم وفرة وملاءة التموين الغذائي.

ووفقاً لـ” اليوم” أوضحت المصادر أنه بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورة.

وبيّنت المصادر أن إنتاج ونشر ما يمس بالنظام العام يُعدّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حالة الإدانة على نفقة المحكوم عليه.

النيابة العامة ،