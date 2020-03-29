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متى يصبح المُصاب بفيروس كورونا متعافى؟.. أخصائي يوضح

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تواصل- فريق التحرير:

أوضح المتخصص في مكافحة العدوى الدكتور حاتم الهاني أن تصنيف منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا «وباء عالميا» مرتبط بقدرته السريعة على الانتشار في مختلف البلدان، وأن المنظمة تقسم العالم إلى مناطق جغرافية مثل منطقة البحر المتوسط وشرق آسيا وغيرها من التقسيمات، وانتشار المرض في أكثر من 5 دول في مجمل الأقاليم يحوله إلى «وباء» وفقا للتعريف العالمي.

وأضاف الهاني أن العلم لم يثبت قدرة درجات الحرارة على القضاء على الفيروس،  موضحاً أن الوصول إلى دلائل علمية ملموسة لقدرة درجات الحرارة المرتفعة في القضاء على الفيروس يتطلب تجارب عديدة.- وفقاً لـ” عكاظ”-.

وأشار إلى أن عمر الفيروس لم يتجاوز 3 أشهر. وحول إمكانية نقل الفيروس من المتعافي، أوضح أنه لا ينقل العدوى، والمتعافي لا يصبح سليما حتى يصبح الفيروس بدرجة «صفر»، مستدركا: إن الجزم بعدم قدرته على نقل الفيروس ليس واردا بنسبة 100%.

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