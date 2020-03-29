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تشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات أثناء منع التجول  

تشكيل لجنة لتذليل العقبات أمام حركة الشاحنات أثناء منع التجول  
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تواصل- فريق التحرير:

أكد رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية راكان العطيشان تشكيل لجنة تضم الهيئة العامة للنقل وإدارة المرور وممثلي القطاع اللوجستي بالمملكة، لتذليل جميع الصعاب المتعلقة بانسيابية حركة الشاحنات بين المناطق، وبين المدن في المناطق خلال فترة منع التجول، فضلا عن توحيد قنوات التواصل.

وأضاف أن هيئة النقل لاحظت إيقاف بعض الشاحنات من بعض الجهات الحكومية بعد قرار منع التجول بين المناطق، نتيجة عدم الاطلاع على قرار استثناء الشاحنات من قرار منع التجول – وفقاً لـ”عكاظ”- .

وأشار إلى أن الشركات العاملة في القطاع اللوجستي تتواصل مع ممثلي القطاع الخاص في حال وجود مشاكل في عملية تنقل الشاحنات، موضحا أن الشركات تعمد لإرسال البيانات المتعلقة بالشاحنات التي تواجه مشاكل في عملية التنقل وكذلك موقعها.

 

 

 

 

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