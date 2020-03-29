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«الصحة» توضح حقيقة تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا» في سوق تجاري بالرياض

«الصحة» توضح حقيقة تسجيل حالة إصابة بـ«كورونا» في سوق تجاري بالرياض
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تواصل – الرياض:

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الأحد، حقيقة تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، في أحد الأساق التجارية بمدينة الرياض.

وقال المتحدث باسم الوزارة في تغريدة عبر “تويتر”، إنه “لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض”.

ودعا الجميع إلى التواصل مع الوزارة في حال وجود أي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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