نصائح مهمة لمرضى «الربو» للوقاية من «كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

نصحت الجمعية السعودية للحساسية والربو والمناعة سايس SAAIS، إحدى الجمعيات العلمية بجامعة الملك سعود، بضرورة التحكم الجيد في الربو دائمًا، خاصة خلال هذه الفترة مع انتشار فيروس كورونا الجديد، وذلك بالانتظام على الخطة العلاجية (كالبخاخات المختلفة وتطعيم الحساسية والعلاجات البيولوجية، وغيرها) لتفادي المضاعفات في حال الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت أن الالتزام بالخطة العلاجية، والمداومة على الأدوية الوقائية، يقللان من نوبات الربو خلال هذه الفترة الحرجة، ومن التعرض للعدوى في المؤسسات الصحية والطوارئ.

ودعت الجمعية في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي بتويتر أن المرضى الذين يعانون أعراض الربو، ولا يستخدمون أدوية وقائية، إلى التواصل مع أطبائهم عن بُعد إن أمكن؛ وذلك لتقييم حالتهم، وصرف العلاجات المناسبة.

وعبّرت الجمعية عن تفهمها القلق الناتج لدى مرضى الربو، وأهالي الأطفال المصابين بحساسية الصدر، بخصوص فيروس كورونا الجديد؛ إذ إن الالتهابات الفيروسية بشكل عام من أكثر أسباب نوبات الربو، مشيرة إلى أنه بحسب البيانات المتوافرة حاليًا فإن احتمالية الإصابة بفيروس كورونا لدى مرضى الربو مماثلة لأقرانهم الأصحاء.

وأشارت إلى أن مريض الربو المصاب بفيروس كورونا قد يتعرض لمضاعفات شديدة، ربما تستلزم دخوله العناية المركزة، خاصة إذا لم يكن هناك تحكُّم مثالي في الربو قبل الإصابة بالفيروس.

وشددت على ضرورة متابعة الإرشادات، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المعتادة، كغسل اليدين، وتجنب الخروج من المنزل أو الذهاب للأماكن المزدحمة لتقليل احتمالية الإصابة بالميكروبات عمومًا، وبفيروس كورونا خصوصًا. سائلة المولى أن يحفظ الجميع وبلادنا الغالية من كل مكروه.