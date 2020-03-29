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استشارية تنصح بضرورة التقليل من استخدام المعقمات الكحولية لهذه الأسباب

استشارية تنصح بضرورة التقليل من استخدام المعقمات الكحولية لهذه الأسباب
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تواصل- فريق التحرير:

نصحت استشارية أمراض الجلدية والتجميل، الدكتورة “آلاء عارف”، بضرورة تقليل استخدم المعقمات الكحولية إلا في حالة الضرورة القصوى، وعدم توافر الماء والصابون، لما تسببه من جفاف، وكذلك ضرورة بُعد مستخدميها عن أي مصدر حراري خوفًا من الاشتعال في حال تم الاقتراب من مصدر حراري، كالأفران والشموع والتدخين.. وغيرها.

وأفادت بعدم استخدام المعقمات على الجروح المكشوفة أو الوجه؛ لما فيه من أضرار بالغة، والاكتفاء بغسلها جيدًا بالماء والصابون مدة تتراوح بين 20 و40 ثانية. مشيرة إلى أن الإكثار من غسل اليدين واستخدم المعقمات خلال هذه الفترة يتطلب منا المزيد من الحرص على ترطيب الجلد، حتى لا تتسبب بالجفاف أو الإكزيماء من جراء الغسل المتكرر.

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