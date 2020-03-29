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نقل فلبيني مصاب بـ«كورونا» من الخفجي إلى الدمام وسط إجراءات مشددة (فيديو)

نقل فلبيني مصاب بـ«كورونا» من الخفجي إلى الدمام وسط إجراءات مشددة (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

نقلت وزارة الصحة، وافدًا من الجنسية الفلبينية، بعد إصابته بفيروس كورونا، من محافظة الخفجي إلى الدمام.

وأظهر مقطع فيديو نقلته قناة “الإخبارية” بموقع “تويتر”، عملية النقل التي تمت يوم الجمعة، بعد إعلان نتيجة الإصابة الخميس كأول حالة إيجابية في الخفجي.

وتولي فريق طبي من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام نقل المريض بواسطة عربة إسعاف مخصصة للعزل من مستشفى الخفجي الأهلي إلى برج الدمام الطبي، وسط إجراءات احترازية مشددة.

وعقب نقل المريض نفذ مستشفى الخفجي الأهلي عمليات تطهير وتعقيم كاملة حسب الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبق في مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن المصاب حضر المستشفى قبل أسبوع، ليتم عزله وعزل المخالطين له وفق الإجراءات الطبية المتبعة.

 

 

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