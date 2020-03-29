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حائل.. ضبط مليون كمامة مخزنة قبل إعادة ضخها بالأسواق (صور)

حائل.. ضبط مليون كمامة مخزنة قبل إعادة ضخها بالأسواق (صور)
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تواصل – واس:

أعلنت الفرق الرقابية بوزارة التجارة بحائل، السبت، ضبط أكثر من مليون كمامة مخزنة، مشيرة إلى إعادة ضخها إلى الأسواق، وتمت عملية الضبط تمت من خلال تحريات ميدانية للفرق الرقابية بوزارة التجارة.

وأوضحت أنه تم ضبط مليون و168 ألف كمامة مخزنة بهدف تسويقها لاحقاً خارج منطقة حائل، عن طريق وافد يعمل كوسيط لحسابه الخاص.

وأشارت إلى حجز الكمامات وإعادة ضخها في الأسواق بمنطقة حائل، واتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وحذرت وزارة التجارة، جميع المستوردين المخالفين الذين يخزنون كميات كبيرة بهدف بيعها لاحقاً، من هذه الممارسات.

ودعت إلى ضخ الكميات بالسوق حسب التنسيق مع هيئة الغذاء والدواء.

كما دعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” أو مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.

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