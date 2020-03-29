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«مختص»: المملكة تجاوزت خطر كورونا.. والآن بمرحلة العلاج النهائي (فيديو)

«مختص»: المملكة تجاوزت خطر كورونا.. والآن بمرحلة العلاج النهائي (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

أكد الدكتور أحمد الشهري، الخبير الاستراتيجي ورئيس منتدى الخبرة السعودي، أن المملكة العربية السعودية تجاوزت مرحلة خطر كورونا بفضل الله، وأصبحت الآن في مرحلة العلاج النهائي.

وقال الشهري، في برنامج “مجمل القول” على القناة السعودية، إن مشهد أزمة كورونا، إذا أردنا أن نجزئه على مستوى العالم، فنرى أننا أمام قسم تجاوز الأزمة الخطيرة، وأصبح في مرحلة لملمة الجراح مثل الصين الآن، حيث بدأت تتحرك وتفرج عن كثير من المدن التي كانت ضمن الحجر وبدأت عجلة الاقتصاد تسير، وبدأت أيضا تقدم خبراتها للعالم.

وأضاف أن المملكة العربية السعودية، حفظها الله، والإمارات وبعض الدول التي تنبهت لهذا الأمر من البداية، أصبحت الآن في مرحلة العلاج النهائي أو الانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى مرحلة ما بعد إدارة الأزمة، والأرقام تبشر بالخير وتجاوزنا مرحلة الخطر بفضل الله.

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