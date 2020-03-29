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قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بالجوف

قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي في كمين للجيش اليمني بالجوف
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تواصل – واس:

قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، خلال مواجهات مع الجيش اليمني في محافظة الجوف، شمال شرق البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني، وفقا لموقع “سبتمبر” التابع لوزارة الدفاع اليمنية: “إن المواجهات اندلعت عقب عملية استدراج نفذها الجيش اليمني لمجموعة من عناصر المليشيا الحوثية في منطقة لغدم، بجبهة المهاشمة بمديرية خب والشعف، وباغتتها بهجوم مفاجئ”.

وأضاف المصدر، أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، وأسر عدد من عناصرها، بالإضافة إلى تدمير ثلاث عربات تابعة لها.

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