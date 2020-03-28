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الشيخ المطلق لأبطال «الصحة»: أبشركم بعظيم الأجر.. أنتم أملنا بعد الله (فيديو)

الشيخ المطلق لأبطال «الصحة»: أبشركم بعظيم الأجر.. أنتم أملنا بعد الله (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الشيخ عبدالله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، رسالة شكر ووفاء للعاملين في جميع القطاعات الصحية، على جهودهم في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال المطلق، في كلمة لأبطال الصحة عبر الحساب الرسمي لوزارة الصحة على “تويتر”: “تحية شكر ووفاء من القلب لكم، ودعاء نبذله لكم، أنتم أهل الإنقاذ وأهل الوقاية، تنشرون الوعي وتعالجون المريض وتحتسبون ذلك، ويظهر منكم العطف والبذل لإخوانكم من المواطنين والمقيمين، تحتسبون ما عند الله”.

وتابع الشيخ المطلق: “أبشركم بعظيم الأجر وبالثناء العطر، وبالدعاء الذي يبذله لكم جميع من عرف شرف مهنتكم، وفقكم الله وسددكم”.

وختم الشيخ عبدالله المطلق كلمته بقوله : “أنتم جنودنا في هذا الميدان وأنتم أملنا بعد الله تعالى في مكافحة هذا الوباء، لكم منا دعاء لا ينقطع أن يحميكم الله في أنفسكم وأولادكم، وأن يجعل العافية مرتبطة بجهودكم”.

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