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لمرضى «السكري».. 6 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا

لمرضى «السكري».. 6 نصائح مهمة للوقاية من فيروس كورونا
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تواصل – وكالات:

يؤكد خبراء الصحة، أن مرضى السكري هم من الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا في حال انتقال العدوى إليهم؛ بسبب ضعف المناعة التي يسببها السكري.

وتشمل هذه الفئة أيضا “مرضى ارتفاع ضغط الدم، والقلب” والتي تحتاج عناية خاصة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19”.

وينصح الأطباء مرضى السكري بالتالي خلال فترة العزل والقلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، بما يلي:

– ممارسة التمارين الرياضية بالبيت، ومراقبة العلامات التي تعني ارتفاع نسبة السكر أكثر من أي وقت آخر.

– قياس السكر بانتظام مرة على الأقل في اليوم، وتدوين نتائج القياس لمراقبة الحالة.
– اتباع التوصيات الوقائية من فيروس كورونا بدقة، مثل غسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية كاملة، واستخدام الكحول المطهّر في حالة عدم وجود فرصة لغسل اليدين، وقبل لمس الوجه أو تناول طعام.
– التمسّك بالتغذية الصحية، وأكل الخضروات والبقول، الأطعمة الصحية الأخرى كالفواكه والمكسرات مع مراقبة كمية وحجم الوجبات.
– على من تم تشخيص حالة “ما قبل السكري” لديهم مراقبة كمية ونوعية الأطعمة التي يتناولونها يومياً لضمان عدم ارتفاع السكر بالدم خلال فترة العزل.
– من الضروري الحذر من ارتفاع نسبة السكر بالدم، لأن هذا الارتفاع يجعل الجسم قابلاً للالتقاط العدوى الالتهابية، مثل الفيروسات والجراثيم. ويتطّلب ذلك تناول الأدوية اللازمة لضبط نسبة السكر حسب إرشادات الطبيب.

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