مصر.. تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 وفيات

تواصل – واس:

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 40 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و6 وفيات، لافتة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 161 حالة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان له اليوم أن 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وقال إن الـ 40 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت وأعلن عنها مسبقًا، وأن حالات الوفاة الست هي لرجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عامًا، و 5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عامًا و78 عامًا من محافظات القاهرة، دمياط، ألمنيا، وبورسعيد.

وأضاف متحدث وزارة الصحة بمصر أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة شفيت وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.