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«الاتصالات» تستثني 10 تطبيقات جديدة من قرار منع التجول

«الاتصالات» تستثني 10 تطبيقات جديدة من قرار منع التجول
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تواصل – الرياض:

أعلنت ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات، اليوم السبت، إضافة 10 تطبیقات توصیل جديدة؛ ليصبح عدد التطبیقات المسجلة والمتاحة المستثناة من قرار حظر التجول أمام المستھلكین 20 تطبیقاً.

وأشارت الهيئة أن القرار يأتي “استجابة للطلب المتنامي على خدمات التوصیل مع فرض قرار منع التجول للحد من انتشار فیروس كورونا”.

وجمیع تطبیقات التوصیل المسجلة لدى ھیئة الاتصالات وتقنیة المعلومات مستثناة من قرار منع التجول.

كما يمكن لمندوبیھا العمل والتنقل على مدار الساعة لتوصیل الطلبات من الھايبرات والصیدلیات وغیرھا من الأنشطة المسموح لھا بالعمل.

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