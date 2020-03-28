«الصحة»: 51 ألف فحص لاكتشاف «كورونا» والمملكة بين الأفضل عالميًا (فيديو)

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، إجراء 51 ألف فحص مخبري حتى الآن لاكتشاف الإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وقال في مؤتمر صحفي، اليوم السبت، حول مستجدات فيروس كورونا الجديد إن المملكة من بين أفضل 10 دول في إجراء الفحوص المخبرية الجينية الدقيقة، مشيرًا إلى إجراء 51 ألف فحص في هذا الصدد.

وأوضح أن الإجراءات الصحیة والتطبیقات الوقائیة في المملكة مستمرة جنبا إلى جنب مع تكثیف إجراء الفحوص والتحالیل المخبرية الدقیقة على أعلى مستوى متقدم.

وفي وقت سابق اليوم أعلن العبد العالي تسجيل 99 إصابة جديدة بفیروس كورونا المستجد، لیرتفع إجمالي الحالات في المملكة إلى 1203 إصابات.