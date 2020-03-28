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اكتشاف علامة مبكرة للإصابة بفيروس «كورونا».. راقب لون عينيك

اكتشاف علامة مبكرة للإصابة بفيروس «كورونا».. راقب لون عينيك
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تواصل – فريق التحرير:

تعد الحمى وضيق التنفس والصداع، من الأعراض الشائعة لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، والمعروفة حتى الآن.

وأوضحت ممرضة لموقع شبكة “سي إن إن” الأمريكية أن هناك مؤشر جديد قد يظهر قبل هذه الأعراض كمؤشر مبكر للإصابة بالفيروس وهو إحمرار العينين.

وقالت تشيلسي إيرنست، وهي ممرضة في دار الرعاية في مركز رعاية الحياة في كيركلاند، واشنطن، مركز تفشي المرض في الولاية، إنه يوجد 129 مريضا بالفيروس ، مع تسجيل 35 حالة وفاة، وأن جميع المصابين بالفيروس كان هناك احمرار يحيط بعيونهم، مؤكدة أنه أهم علامة على الإصابة.

وأضافت أن الطبيب بات يسألها قبل كل شيء عن عيون المرضى، وما إن تخبره أن شخصا عيونه حمراء، حتى يأمر بتجهيز سرير له.

وفي حديثها إلى الشبكة من مركز تفشي المرض في واشنطن، قالت: “إنه شيء شاهدته في جميع المرضى، الجزء الأبيض من العين ليس أحمر، بل وكأن هناك ظلال حمراء على السطح الخارجي للعين”.

وتابعت تشيلسي: “كان لدينا مرضى اقتصرت أعراض الفيروس فيهم على العيون الحمراء فقط”

وتشمل الأعراض الرسمية الحمى والسعال وضيق في التنفس، فيما العلامات التي تستدعي الطوارئ هي الألم المستمر أو الضغط في الصدر والشفاه الزرقاء.

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