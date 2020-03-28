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«التجارة» تعلن توقيف صاحب شاحنة يجمع «كميات من البصل»

«التجارة» تعلن توقيف صاحب شاحنة يجمع «كميات من البصل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، القبض على صاحب شاحنة، يقوم بتجميع كميات من البصل لتخزينها في أحد مستودعات الرياض.

وأفادت الوزارة عبر حسابها بـ”تويتر” بالقبض على صاحب الشاحنة بالتعاون مع الجهات الأمنية، بعد ظهوره في المقطع المتداول أثناء تجميعه كميات من البصل.

وأشارت إلى أن حجز الكمية التي كان يقوم بتخزينها في أحد المستودعات بالرياض. كما توعدت باتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

كانت الهيئة العامة للمنافسة طالبت المستهلكين إلى التقدم ببلاغات ضد الممارسات الاحتكارية، التي تهدف لافتعال نقص وفرة السلع ولرفع الأسعار، في ظل وباء فيروس كورونا.

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