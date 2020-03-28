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ولي العهد يصل منطقة الجوف

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وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المواصفات» تعلن تمديد صلاحية شهادات المطابقة عبر منصة «سابر»

«المواصفات» تعلن تمديد صلاحية شهادات المطابقة عبر منصة «سابر»
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تواصل – واس:

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، اليوم السبت، عن تمديد مدة صلاحية جميع شهادات المطابقة المسجلة في منصة سابر الإلكترونية التي تنتهي صلاحيتها في شهر مارس أو أبريل أو مايو 2020 لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الشهادة.

كما أعلنت الهيئة، في بيان لها، عن قبول تقارير اختبارات السلع الصادرة من المختبرات المعتمدة في بلد التصدير إلى ثلاث سنوات سابقة دون الحاجة إلى إجراء اختبارات جديدة.

وأوضحت هيئة المواصفات أن تلك القرارات تأتي ضمن مبادراتها الاستثنائية وتقديرًا لظروف التجار والمستوردين ودعم سرعة دخول المنتجات في السوق السعودي، مشيرة إلى أن تلك القرارات الاستثنائية تمكّن التجار والمستوردين من إصدار شهادة الإرسالية من منصة “سابر” للشحنات التي يستوردونها خلال هذه المدة بناء على الاختبارات وشهادة المطابقة السابقة التي ستمدد مدتها تلقائيًا ضمن منصة “سابر” دون الحاجة لطلب تجديد شهادة المطابقة أو إجراء اختبارات جديدة.

ودعت هيئة المواصفات جميع المستفيدين من خدماتها للتواصل معها على مدار الساعة من خلال الاتصال على الرقم 920008673 أو البريد الإلكتروني:ecare@saber.sa .

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