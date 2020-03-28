«المسند» يتوقع عاصفة غبارية خلال ساعات على عدة مناطق

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توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن تتعرض عدة مناطق لعاصفة غبارة متوسطة الكثافة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عاصفة غبارية متوسطة الكثافة الغبارية تتجه ناحية العاصة الرياض وسدير والوشم والأفلاج.. هذا والله أعلم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم والشرقية و أجزاء من مناطق الرياض و المدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.