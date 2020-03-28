الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«المسند» يتوقع عاصفة غبارية خلال ساعات على عدة مناطق

«المسند» يتوقع عاصفة غبارية خلال ساعات على عدة مناطق
0

تواصل – فريق التحرير:

توقع د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية أن تتعرض عدة مناطق لعاصفة غبارة متوسطة الكثافة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقال المسند، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عاصفة غبارية متوسطة الكثافة الغبارية تتجه ناحية العاصة الرياض وسدير والوشم والأفلاج.. هذا والله أعلم”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية، الرياض، المدينة المنورة ومكة المكرمة تصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على بعض من تلك المناطق.

كما يتوقع بمشيئة الله تعالى هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية ،حائل ، القصيم والشرقية و أجزاء من مناطق الرياض و المدينة المنورة، كذلك على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقة نجران.

مواد ذات صلة

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على 9 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة وسحب رعدية ممطرة على 9 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق

«الأرصاد» تتوقع: سحب رعدية ممطرة ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح نشطة بعدة مناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح عاتية على معظم المناطق

توقعات طقس الجمعة.. أمطار رعدية ورياح عاتية على معظم المناطق

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة