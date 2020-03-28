حذَّر من «القلق».. استشاري يوضح: هل يحمي فيتامين سي من «كورونا»؟

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أوضح خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، دور فيتامين سي في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النمر عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر” إن “تناول الفيتامينات للشخص السليم (C,D,B6,B12…etc) لا يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف: “الذي يقي هو جلوسك في البيت وغسل اليدين ولبس الكمام الطبي لمن يحتاجه حسب ما أوضحت منظمة الصحة العالمية”.

كما حذَّر من “القلق الشديد من مرض كورونا والخوف منه”، مشيرًا إلى أن القلق “قد يؤذي الشخص السليم أكثر من أنه لو أُصيب بفيروس كورونا نفسه”.

ونصح بالحصول على المعلومات من مصدرها الصحيح، والاتصال بخط الصحة النفسية الساخن والتحدث معهم إذا رأى الشخص أنه يحتاج لذلك.

وطالب حال تطور الأمر (بشأن مخاوف وحالات كورونا)، التوجه لطبيب مختص.