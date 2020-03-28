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شرطة الرياض تقبض على مواطن أضرم النيران في 5 مركبات ومنزلين بحي الفوطة

شرطة الرياض تقبض على مواطن أضرم النيران في 5 مركبات ومنزلين بحي الفوطة
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تواصل- فريق التحرير:

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن المتابعة الأمنية، أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي من تحديد هوية مواطن في العقد الرابع من عمره والقبض عليه بعد أن أثبتت الدلائل تورطه في ارتكاب (7) حوادث حرائق عمد، وباشرتها فرق الدفاع المدني بمنطقة الرياض.

وتابع المتحدث أن الجرائم المرتكبة تمثلت في إضرام النار بخمس مركبات ومنزلين بسكب مادة قابلة للاشتعال، وذلك بحي الفوطة، دون وقوع إصاباتٍ ولله الحمد، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه يعاني من اعتلال نفسي، حيث جرى بحقه اتخاذ الإجراءات النظامية كافة.

 

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