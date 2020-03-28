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«النيابة» توجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع متداول يتضمن ممارسات لا أخلاقية

«النيابة» توجه بالقبض على شاب ظهر بمقطع متداول يتضمن ممارسات لا أخلاقية
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت النيابة العامة توجيهاً بالقبض على شاب ظهر في مقطع تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيامه بإنتاج ونشر ممارسات لا أخلاقية ومشينة، مما يعد سلوكاً ماساً بالآداب العامة والقيم الدينية، وسلوكيات آثمة ونشاط مجرّم.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنه بناء على ما تم رصده من قبل وحدة الرصد لديها بشأن محتوى معلوماتي بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة طبقاً للمادتين ( ١٥، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية فقد صدر التوجيه بالقبض على الشاب والمشاركين معه ومن قام بتصوير ذلك، واستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم- وفقاً لـ” عكاظ”.

وأكد المصدر أن السلوك المادي الصادر عن المذكور مجرم ومعاقب عليه طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأهاب المصدر بالجميع إلى الرشد في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وبإيجابية عالية وفعالة، وفقاً لما يفي باحتياجاتهم السلميّة، دون الخروج عن ذلك، وأن وحدة الرصد لديها تتابع بدقة ومهنية عالية واحتراف فائق كل ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والرصد لما ينطوي منها على سلوك مجرم، تحت طائلة المساءلة الجزائية.

 

 

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