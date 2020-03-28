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خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً جديداً يتعلق بـ«عرض الموضوعات في مجلس الوزراء»

خادم الحرمين يصدر أمراً ملكياً جديداً يتعلق بـ«عرض الموضوعات في مجلس الوزراء»
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً يقضي بعرض الموضوعات التي يختص بها مجلس الوزراء بطريق التمرير، في الحالات الاستثنائية.

ونص الأمر الملكي الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” على أنه “بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، يجوز في الحالات الاستثنائية التي يقدرها رئيس مجلس الوزراء عرض الموضوعات التي يختص بها المجلس بطريق التمرير”.

وأضاف الأمر الملكي أنه “يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه”، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء الأمر بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقـم (أ/90) بتاريخ (1412-8-27هـ)، وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

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