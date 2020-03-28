توقعات «الأرصاد» لطقس السبت.. أمطار رعدية وأتربة على هذه المناطق

تواصل- فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، سقوط أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق عدة بالمملكة، يوم غدٍ السبت بمشيئة الله.

وأوضحت الهيئة في بيان لها لطقس السبت، أنها تتوقع – بمشيئة الله – استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقى على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، و وحائل والقصیم والمنطقة الشرقیة والرياض والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

كما يتوقع هطول أمطار رعدية على مناطق الجوف والحدود الشمالیة وحائل والقصیم والمنطقة الشرقیة وأجزاء من الرياض والمدينة المنورة ومرتفعات جازان وعسیر ومرتفعات الباحة وتمتد إلى نجران.

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر، من المتوقع أن يكون متوسط الموج إلى مائج، على أن يصل إلى متر ونصف المتر، أما الخليج العربي فمن المتوقع أن يكون متوسط الموج ويصل ارتفاع الموج فيه إلى مترين.

ومن المتوقع، أن يسجل وادي الدواسر، أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بـ39 درجة مئوية، فیما تُسجل طريف والباحة والقريات أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 12 درجة مئوية.