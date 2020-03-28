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أبلغ عنها مقيم بعد مغادرته المملكة.. «الرقابة» تكشف تفاصيل قضية فساد بوزارة الإسكان

أبلغ عنها مقيم بعد مغادرته المملكة.. «الرقابة» تكشف تفاصيل قضية فساد بوزارة الإسكان
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، مازن الكهموس، أن بلاغاً تلقته الهيئة من أحد المقيمين بعد مغادرته المملكة، قاد للكشف عن قضية فساد في وزارة الإسكان، موضحاً أن المُبلغ كان يعمل موظفاً في شركة تنفذ مشاريع لوزارة الإسكان، وحدث أن وقع خلاف بينه وبين صاحب الشركة المتستر عليه.

وقال الكهموس خلال لقائه في برنامج “في الصورة، إن المقيم بعدما غادر المملكة تواصل مع الهيئة وأبلغ عن قضية فساد بين الشركة وأحد موظفي وزارة الإسكان.

وتابع أن الهيئة بدأت التحري من صحة البلاغ، فاتضح أن الشركة اشترت بالفعل فيلا لأحد موظفي الوزارة كي يقوم بترسية المشاريع عليها، فتم ضبط الموظف ووُجد بحوزته مبالغ مالية، كما توسعت القضية وشملت موظفاً آخر، فأحيلت القضية للمحكمة.

 

 

 

 

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