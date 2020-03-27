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للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تُلزم مراكز التسوق بهذا الإجراء

للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تُلزم مراكز التسوق بهذا الإجراء
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تواصل- فريق التحرير:

بدأت الأمانات والبلديات بإلزام مراكز التسوق بوضع إشارات للمسافات الصحية بين المتسوقين حرصا على سلامتهم، ومنعا لنقل العدوى بين مرتادي تلك المراكز،  وذلك وفقا للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ووضعت الأمانات والبلديات إشاراتها في مراكز التسوق بألوان صفراء وحمراء تدل على أهمية الحذر ووجوبه في وضع مسافات آمنة، لمنع تكدس المتسوقين وتقاربهم من بعضهم البعض، مما يتسبب في آثار سلبية بانتشار الأمراض بين مرتادي مراكز التسوق.

وحملت الإشارات الجديدة في مراكز التسوق عبارات توعوية عما يجب أن يعتمد عليه المتسوقين في التعامل مع فيروس كورونا بالتباعد الذي يعد من أهم سبل الوقاية خلال هذه الفترة، كما عملت المراكز على فتح ممرات إضافية، واستحداث مساحات جديدة في المراكز للتوسيع على المتسوقين، وإتاحة الفرصة للحركة بعيدا عن التكدس والازدحام.

ويأتي إلزام مراكز التسوق بهذه الخطوات الاحترازية كواحدة من الإجراءات التي تتخذها البلديات للوقاية من آثار فيروس كورونا والحد من انتشاره، وفقا للجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية، لدحر الفيروس وحماية المجتمع من آفاته وآثاره.

وعملت البلديات على توجيه مراكز التسوق بتعقيم العربات الخاصة بحمل البضائع لضمان وقاية المتسوقين من التأثر بملامستها خلال دفعها بأرجاء المراكز، لا سيما وأنها تتنقل بين أيادي مرتادي مراكز التسوق طوال اليوم، ما يجعلها عرضة للتلوث في حال بقائها دون تنظيف وتعقيم دوري قبل كل استخدام جديد.

وكانت البلديات وجهت في وقت سابق مراكز التسوق بعدم السماح بتكدس المتسوقين من خلال السماح بدخول العدد الذي يضمن سلامة المتسوقين حتى انتهائهم، قبل السماح بدخول مجموعة أخرى بنفس الطريقة بهدف تثبيت الإجراءات الضامنة لسلامة المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم في المراكز والتموينات.

 

 

 

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