أحدهم نشر المقطع عبر «سناب».. توقيف 4 شباب ضايقوا امرأة تقود مركبتها بـ«مهد الذهب»

تواصل – مهد الذهب:

ألقت الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب، الجمعة، على أربعة شباب بتهمة مضايقة امرأة كانت تقود مركبتها في أحد طرقات المحافظة، ونشر الواقعة عبر برنامج “سناب شات”.

وعملت الجهات الأمنية على تقصي الحالة في حينها حتى تم التوصل لهم، وتحديد هوياتهم (3 أشخاص)، والقبض عليهم، وجميعهم فوق العقد الثاني من العمر، وتم إيقافهم.

كما أوقفت الجهات الأمنية شخصًا رابعًا؛ كانوا قد بعثوا له بمقطع الفيديو، وقام بنشره عبر حسابه على تطبيق السناب شات، وتمت إحالتهم جميعًا للنيابة العامة لاستكمال اللازم حيالهم.

تعود القضية إلى تداوُل مقطع فيديو، يظهر فيه ثلاثة شباب وهم يلاحقون امرأة وهي تقود مركبتها، ويضايقونها بمركبتهم على الطريق، فيما قام رابع بنشر مقطع الفيديو المصوَّر للحادثة عبر حسابه على “السناب شات”.