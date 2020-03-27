«الماجد»: إفصاح المصاب بـ«كورونا» عن حالته واجب (فيديو)

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دعا قاضي الاستئناف، عضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان بن عبدالله الماجد، المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بتعليمات الجهات ذات الصلة، بشأن الوقاية من فيروس كورونا.

وأكد «الماجد»، بمقطع فيديو بثته وزارة الصحة عبر موقع “تويتر”، إنه يجب إفصاح المصابين بالفيروس عن إصابتهم.

وتابع «الماجد»، يجب الاهتمام بالتعليمات الصادرة من الجهات ذات الصلة، والمتعلقة بالزيارات العائلية حتى لو منعت الزيارات تمامًا، وفي حال زيارة القريب الذي يقتضي البر زيارته، يفضل الابتعاد عنه وعدم لمس جسده، أو استعمال أدواته.