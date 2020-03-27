موريتانيا تُعلق صلاة الجمعة بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

تواصل- فريق التحرير:

علقت وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية صلاة الجمعة على عموم البلاد.

أوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القرار تم اتخاذه نظرًا لتطور الحالة الصحية الراهنة وتفشي بفيروس كورونا، واستجابة لرغبة جموع غفيرة من الأئمة والعلماء الذين استندوا في آرائهم على الأدلة الصحيحة من الكتاب والسنة والإجماع والقياس .

ودعا البيان المواطنين في موريتانيا القيام بالإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار هذا الوباء العالمي ، فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3 إصابات.

وقال وزير الصحة الموريتاني محمد نذيرو ولد حامد: إن الأمر يتعلق بمواطن يبلغ من العمر 74 عامًا قدم من فرنسا، وشُخصت حالته الصحية فجر اليوم”.

وأكد في هذا النطاق أن كافة الإجراءات المتعلقة بعزل المريض والتكفل به قد اتخذت مع إطلاق عملية البحث عن الأشخاص المخالطين من أجل عزلهم ومتابعتهم.