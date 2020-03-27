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تنويه عاجل للمعتمرين قبل انتهاء فترة الإعفاءات

تنويه عاجل للمعتمرين قبل انتهاء فترة الإعفاءات
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تواصل- واس:

أصدرت وزارة الحج والعمرة، الجمعة، تنويهًا للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم.

يأتي التنويه إلحاقاً لما أعلنته الوزارة، الإثنين الماضي، عن إتاحة الفرصة لجميع المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية.

آنذاك أشارت الوزارة إلى المعتمرين بالتقدم بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة.

وقالت في بيان اليوم، إنها “تود تذكير المعتمرين كافة بسرعة المبادرة بالاستفادة من الإعفاءات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية يوم غدٍ السبت.

وأضافت أن التقديم “عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني على الرابط التالي:eservices.haj.gov.sa”.

ونوهت بتطبيق العقوبات النظامية بحدها الأعلى في حال عدم الاستفادة من فترة الإعفاء المحددة.

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