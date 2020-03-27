الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

بالفيديو.. «التجارة» تكشف عن 6 ضوابط جديدة لتنظيم الدخول للأسواق الكبيرة

بالفيديو.. «التجارة» تكشف عن 6 ضوابط جديدة لتنظيم الدخول للأسواق الكبيرة
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن ضوابط جديدة لتنظيم الدخول للأسواق الكبيرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وشمل القرار الجديد ستة ضوابط؛ وهي:

– أن يكون الدخول للأسواق الكبيرة حسب حجم السوق، وأن تكون كل مجموعة 25 شخصًا.

– ينتهي المتسوقون من التسوق، ثم يخرجون لدخول مجموعة أخرى.

– تنظيم مساحات التباعد عند المحاسبة أو في الخارج حيث تكون كل مساحة بين شخص وآخر من متر إلى مترين.

– استمرار ضوابط التعقيم والتنظيف والقازات.

– أن تكون عربات التسوق في صيانة وتعقيم دائم وبأجود معايير الاهتمام الصحي والتعقيم.

– ضمان أن يكون التسوق في الأوقات الواسعة التي لا يكون فيها ازدحام كبير، وهي أوقات الصباح.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الاثنين الماضي، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

كما وافق الملك سلمان، الأربعاء على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

 

مواد ذات صلة

للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تُلزم مراكز التسوق بهذا الإجراء

للوقاية من «كورونا».. «الشؤون البلدية» تُلزم مراكز التسوق بهذا الإجراء

للتخفيف من آثار «كورونا».. «الضمان الصحي» يعتمد آلية جديدة لصرف الدواء

للتخفيف من آثار «كورونا».. «الضمان الصحي» يعتمد آلية جديدة لصرف الدواء

موريتانيا تُعلق صلاة الجمعة بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

موريتانيا تُعلق صلاة الجمعة بعد تسجيل إصابات بـ«كورونا»

«الماجد»: إفصاح المصاب بـ«كورونا» عن حالته واجب (فيديو)

«الماجد»: إفصاح المصاب بـ«كورونا» عن حالته واجب (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>