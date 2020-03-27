بالفيديو.. «التجارة» تكشف عن 6 ضوابط جديدة لتنظيم الدخول للأسواق الكبيرة

تواصل – فريق التحرير:

أعلن متحدث وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن ضوابط جديدة لتنظيم الدخول للأسواق الكبيرة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

وشمل القرار الجديد ستة ضوابط؛ وهي:

– أن يكون الدخول للأسواق الكبيرة حسب حجم السوق، وأن تكون كل مجموعة 25 شخصًا.

– ينتهي المتسوقون من التسوق، ثم يخرجون لدخول مجموعة أخرى.

– تنظيم مساحات التباعد عند المحاسبة أو في الخارج حيث تكون كل مساحة بين شخص وآخر من متر إلى مترين.

– استمرار ضوابط التعقيم والتنظيف والقازات.

– أن تكون عربات التسوق في صيانة وتعقيم دائم وبأجود معايير الاهتمام الصحي والتعقيم.

– ضمان أن يكون التسوق في الأوقات الواسعة التي لا يكون فيها ازدحام كبير، وهي أوقات الصباح.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر الاثنين الماضي، أمراً بمنع التجول من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحاً.

كما وافق الملك سلمان، الأربعاء على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث تقرر تقديم بدء منع التجول إلى الساعة الثالثة عصراً في الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.