الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الأرصاد» تحذر من موجات الغبار.. وهذه نصائح الوقاية

«الأرصاد» تحذر من موجات الغبار.. وهذه نصائح الوقاية
0

تواصل- فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المواطنين والمقيمين، من موجات الغبار، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وطالبت الهيئة عبر فيديوجراف نشرته بحسابها بتويتر، بتجنُّب الخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى.

وشددت:  إذا كنت مضطرًّا للخروج يجب عليك توخي الحذر وأخذ الاحتياطيات التالية أثناء الخروج.

ونصحت بـ6 طرق وقائية لتجنب تداعيات موجات الغبار؛ وهي:

– الحرص على تغطية الأنف جيدًا.

– وضع نظارات لحماية الأعين من الغبار.

– الحرص على تناول أدوية الحساسية الوقائية.

– عدم اصطحاب كبار السن أو الأطفال.

– عدم إهمال أعراض الحساسية واستشارة الطبيب.

– الحرص أثناء القيادة على عدم تجاوز السرعة المقررة، والقيام بإضاءة مصابيح السيارة، وغلق النوافذ، وترك مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

مواد ذات صلة

توصيات مهمة من لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة

توصيات مهمة من لجنة متابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة

هل تشمل مخالفة منع التجول جميع من يتواجد في المركبة؟.. الأمن العام يوضح

هل تشمل مخالفة منع التجول جميع من يتواجد في المركبة؟.. الأمن العام يوضح

«الخارجية»: منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

«الخارجية»: منصة إلكترونية للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>