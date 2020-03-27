«الأرصاد» تحذر من موجات الغبار.. وهذه نصائح الوقاية

تواصل- فريق التحرير:

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، المواطنين والمقيمين، من موجات الغبار، داعية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة.

وطالبت الهيئة عبر فيديوجراف نشرته بحسابها بتويتر، بتجنُّب الخروج من المنزل إلا في الحالات القصوى.

وشددت: إذا كنت مضطرًّا للخروج يجب عليك توخي الحذر وأخذ الاحتياطيات التالية أثناء الخروج.

ونصحت بـ6 طرق وقائية لتجنب تداعيات موجات الغبار؛ وهي:

– الحرص على تغطية الأنف جيدًا.

– وضع نظارات لحماية الأعين من الغبار.

– الحرص على تناول أدوية الحساسية الوقائية.

– عدم اصطحاب كبار السن أو الأطفال.

– عدم إهمال أعراض الحساسية واستشارة الطبيب.

– الحرص أثناء القيادة على عدم تجاوز السرعة المقررة، والقيام بإضاءة مصابيح السيارة، وغلق النوافذ، وترك مسافة بين سيارتك والسيارة التي أمامك.