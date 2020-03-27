لتطبيق قرار منع التنقل.. قوات أمن الطرق تنتشر في النقاط الأمنية على مداخل 13 منطقة (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو بعض النقاط الأمنية التابعة للقوات الخاصة لأمن الطرق في مداخل المناطق، لتطبيق منع التنقل بين المناطق المختلفة، اعتباراً من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 صباحاً.

ونشر “أمن الطرق” على حسابه الرسمي في “تويتر” مقطع يظهر ، بعض نقاط الضبط بمداخل كل من مناطق: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وتبوك، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، ونجران، والباحة، والجوف.

كما تواجدت الآليات والكوادر الأمنية في هذه النقاط، بهدف تطبيق أمر منع التنقل بين المناطق خلال الفترة المحددة للمنع.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد وافق على قرار منع الدخول والخروج من مدن (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة) ومنع التنقل بين مناطق المملكة، ضمن مجموعة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.