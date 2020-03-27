الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

تصريح مهم لـ«متحدث التعليم» بشأن تعليق الدراسة وموعد الاختبارات النهائية

تصريح مهم لـ«متحدث التعليم» بشأن تعليق الدراسة وموعد الاختبارات النهائية
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، الجمعة، أن الاختبارات ستكون في موعدها المقرر سابقاً في العاشر من رمضان المقبل، وفق التقويم الدراسي الحالي.

وقالت متحدثة وزارة التعلیم ابتسام الشھري، في مؤتمر صحفي، إن هناك خطط جاھزة مسبقًا للتنفيذ للتعامل مع المرحلة الحالیة من بينها الاختبارات عن بعد، ضمن خطة التعاون مع فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت أن الوزارة تسير وفق التقويم الدراسي الحالي، وأن الاختبارات إلى الآن باقية في وقتها في العاشر من شھر رمضان.

وأكدت أن الوزارة جاھزة لتنفیذ أي خطط بديلة، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، وما قد يستجد سيتم الإعلان عنه في حينه.

 

مواد ذات صلة

توجيه عاجل من النيابة العامة بحق شخص سَخِر من أزمة كورونا

توجيه عاجل من النيابة العامة بحق شخص سَخِر من أزمة كورونا

18 ألف بؤرة.. مخاوف من استيطان «فيروس كورونا» مفاتيح أجهزة الصرف الآلي

18 ألف بؤرة.. مخاوف من استيطان «فيروس كورونا» مفاتيح أجهزة الصرف الآلي

هل يُصاب الأطفال بفيروس كورونا؟.. استشارية تجيب

هل يُصاب الأطفال بفيروس كورونا؟.. استشارية تجيب

هل تلجأ التعليم لـ«الاختبارات عن بُعد»؟.. توضيح من متحدث الوزارة

هل تلجأ التعليم لـ«الاختبارات عن بُعد»؟.. توضيح من متحدث الوزارة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>