تصريح مهم لـ«متحدث التعليم» بشأن تعليق الدراسة وموعد الاختبارات النهائية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، الجمعة، أن الاختبارات ستكون في موعدها المقرر سابقاً في العاشر من رمضان المقبل، وفق التقويم الدراسي الحالي.

وقالت متحدثة وزارة التعلیم ابتسام الشھري، في مؤتمر صحفي، إن هناك خطط جاھزة مسبقًا للتنفيذ للتعامل مع المرحلة الحالیة من بينها الاختبارات عن بعد، ضمن خطة التعاون مع فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت أن الوزارة تسير وفق التقويم الدراسي الحالي، وأن الاختبارات إلى الآن باقية في وقتها في العاشر من شھر رمضان.

وأكدت أن الوزارة جاھزة لتنفیذ أي خطط بديلة، مشيرة إلى أن قرار تعليق الدراسة حتى إشعار آخر، وما قد يستجد سيتم الإعلان عنه في حينه.